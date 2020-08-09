Про це свідчить звіт Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з новими даними, послабити карантин можуть в Чернігівській області.
У червону зону, з найбільш суворими карантинними обмеженнями, потрапила Львівська область.
Послаблювати карантин заборонено в таких містах і областях:
- Київ (перевищена динаміка захворюваності);
- Волинська область (перевищено відсоток виявлення хворих);
- Івано-Франківська область (перевищено відсоток виявлення хворих);
- Київська область (перевищена динаміка захворюваності);
- Львівська область (висока завантаженість ліжок в лікарнях);
- Одеська область (перевищені динаміка і відсоток виявлення хворих коронавірусом);
- Рівненська область (перевищено відсоток виявлення хворих коронавірусом);
- Харківська область (перевищені динаміка і відсоток виявлення хворих коронавірусом);
- Чернівецька область (висока завантаженість ліжок і перевищені динаміка і відсоток виявлення хворих коронавірусом).
Як відомо, в Україні з 1 серпня регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна з наступних ознак:
• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;
• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);
• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).
При цьому Україну розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. У кожній з них діють свої обмеження.
“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені вище ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.
- В Україні за минулу добу, 9 серпня, зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.