Станом на 9 серпня до ослаблення карантину не готові Київ і ще вісім областей. Це пов'язано із завищеними епідемічними показниками.

Про це свідчить звіт Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з новими даними, послабити карантин можуть в Чернігівській області.

У червону зону, з найбільш суворими карантинними обмеженнями, потрапила Львівська область.

Послаблювати карантин заборонено в таких містах і областях:

Київ (перевищена динаміка захворюваності);

Волинська область (перевищено відсоток виявлення хворих);

Івано-Франківська область (перевищено відсоток виявлення хворих);

Київська область (перевищена динаміка захворюваності);

Львівська область (висока завантаженість ліжок в лікарнях);

Одеська область (перевищені динаміка і відсоток виявлення хворих коронавірусом);

Рівненська область (перевищено відсоток виявлення хворих коронавірусом);

Харківська область (перевищені динаміка і відсоток виявлення хворих коронавірусом);

Чернівецька область (висока завантаженість ліжок і перевищені динаміка і відсоток виявлення хворих коронавірусом).

Як відомо, в Україні з 1 серпня регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна з наступних ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;

• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);

• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

При цьому Україну розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. У кожній з них діють свої обмеження.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені вище ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.