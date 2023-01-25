Петро Порошенко повідомив з Брюсселя, що найближчим часом будуть запроваджені нові санкції проти Росії. Він зазначив, що тема санкцій разом із постачанням озброєння була однією з пріоритетних на зустрічах у штаб-квартирі НАТО, Європарламенті та Єврокомісії.

Про це інформує “Європейська Солідарність“.

Порошенко нагадав, що зараз готується пакет санкцій до саміту Україна-ЄС, в якому більшість обмежень будуть секторальні і персональні. Відтак політик також поділився новиною, що ще один пакет санкцій буде оголошено 24 лютого, до річниці вторгнення. Він розповів про деталі цього пакету та чим він буде відрізнятися від попередніх:

“Ми намагалися зробити все можливе, щоб позакривати будь-які шляхи уникнення санкцій. Збільшити відповідальність для тих, хто порушує санкції, і зробити дуже важливі кроки – починаючи від золота, щоб не дати росіянам реалізувати свої золоті запаси, які зберігаються на території Росії, і закінчуючи ядерним паливом. Перешкодити можливості контрабандного транспортування російської нафти і скрапленого газу на ринки Індії і Китаю. Це конкретна розмова”, – зауважив Петро Порошенко.

Метою цих санкцій є удвічі зменшити російський експорт. Якщо раніше його обсяг становив близько $580 млрд, тепер має бути не більше $290 млрд. Це все має відбуватися паралельно з посиленням підтримки Збройних Сил України.

“Поєднання двох факторів – збільшення потужності Збройних Сил і жорсткого санкційного режиму – є найбільш ефективним засобом зупинити війну”, – переконаний Порошенко.