До російського "юнармійського руху" з початку року вступили 16,5 тисячі юнаків та дівчат.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Загалом лише на півдні та в тимчасово окупованому Криму склад “Юнармії” становить 194 тисячі осіб.

За словами Омбудсменки, росіяни планують провести Армійські міжнародні ігри, де будуть готувати молодь до війни.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ “Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху “Юнармія” до проведення спеціальної операції на території України”. Він передбачає залучення потенційного людського резерву віком 17-18 років до війни в Україні.