Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
Загалом лише на півдні та в тимчасово окупованому Криму склад “Юнармії” становить 194 тисячі осіб.
За словами Омбудсменки, росіяни планують провести Армійські міжнародні ігри, де будуть готувати молодь до війни.
Нагадаємо, що раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ “Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху “Юнармія” до проведення спеціальної операції на території України”. Він передбачає залучення потенційного людського резерву віком 17-18 років до війни в Україні.
- Також Кремль провів реорганізацію командування військ, які беруть участь у збройній агресії проти України після низки провалів. Нині армією керує генерал Олександр Дворніков, який має досвід бойових дій у Сирії.
- Варто зазначити, що Міністерство юстиції Російської Федерації оголосило, що скасувало реєстрацію 15 представництв міжнародних організацій та іноземних неурядових організацій, серед них – Amnesty International, Human Rights Watch і Фонду Карнегі за міжнародний мир.