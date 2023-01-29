До антарктичної станції "Академік Вернадський" прибув український науково-дослідний криголам "Ноосфера". Він доправив вантажі та команду українських технічних фахівців.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Команда фахівців найближчими місяцями займатиметься ремонтом станції “Академік Вернадський”. Вони будуть підготовлювати її до наступної зими.

Керівник 27-ї Української антарктичної експедиції Юрій Отруба зазначив, що для них дуже радісна подія прибуття “Ноосфери”. Вчені зможуть побачитися зі своїми колегами та земляками після 10 місяців зимівлі. Ще їм привезли гостинці з дому.

“А ще це початок дуже відповідальної роботи – великого ремонту на нашій улюбленій станції”, – зауважив Юрій Отруба.

Після “Академіка Вернадського” криголам вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас. Завданням буде майбутнє забезпечення перезмінки річних експедицій на “Вернадському”.

Зазначимо, що “Ноосфера” вирушила з порту Кейптауна (ПАР) наприкінці грудня 2022 року.

Спочатку криголам прибув на острів Кінг Джордж до польської антарктичної станції “Арцтовський”. Судно доставило вантажі та команду полярників, а потім вирушило до “Академіка Вернадського”.