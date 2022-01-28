Потужний криголам "Ноосфера" починає свій перший рейс до Антарктиди. Україна на прохання полярників придбала це судно у Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у Facebook.

В ОП заявили, що флагман українського науково-дослідного флоту прямує до полярників на станцію “Академік Вернадський”. Водночас “Ноосфера” – це перше українське судно з сучасними системами, які раніше не були доступними для моряків в Україні.

Попередньо у “Ноосфери”протестували роботу двигунів, керованість судна на різних режимах ходу, готовність до спуску рятувальних шлюпок.

Досі українські моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені сплачувати значні кошти за навчання за кордоном, а зараз зможуть навчатися на батьківщині.

Востаннє корабель під українським прапором виходив до Південного океану понад 20 років тому.

Національний антарктичний науковий центр придбав у британських колег легендарне судно “Джеймс Кларк Росс” – в Україні його назвали “Ноосферою” влітку 2021 року. Криголам обійшовся нашій державі приблизно у 5,3 мільйона доларів. Спочатку криголам працюватиме в Антарктиді, але у майбутньому є й плани на Арктику. За словами полярників власне судно допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції “Академік Вернадський”.