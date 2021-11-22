У столичний аеропорт "Жуляни" прибув літак, яким було евакуйовано із закритого табору Сирії 14 громадян України – 3 жінок та 11 дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту “Київ” (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей. Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни”, – зазначили у відомстві.

Там також додали, що значну підтримку в репатріації українців надав консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.

Фото: ОПУ

У пресслужбі нагадали, що зараз в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж. Відомо, що наразі за завданням Володимира Зеленського готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому.