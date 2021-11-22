Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
“На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту “Київ” (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей. Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни”, – зазначили у відомстві.
Там також додали, що значну підтримку в репатріації українців надав консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.
Фото: ОПУ
У пресслужбі нагадали, що зараз в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж. Відомо, що наразі за завданням Володимира Зеленського готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому.
- Раніше до України з таборів закритого типу на території північно-східної Сирії повернули вісім українців: жінку та сімох її дітей.
- 31 грудня до Києва повернулися дев’ять громадян України – двоє жінок і семеро дітей, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії.