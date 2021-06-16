До України з таборів закритого типу на території північно-східної Сирії повернули вісім українців: жінку та сімох її дітей.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента України.

В ОПУ зазначили, що “була успішно проведена чергова операція з повернення в Україну ще однієї родини, яка перебувала в таборах закритого типу на території північно-східної Сирії”.

Літак із евакуйованою жінкою та сімома дітьми прибув у ніч з 15 на 16 червня в аеропорту “Київ” (Жуляни).

Його зустріли заступник керівника ОПУ Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

“Звільнена громадянка України зазначила, що дуже рада повернутися додому, і подякувала всім, хто сприяв цьому”, – уточнили в ОПУ.

Для повернення українки та її дітей були мобілізовані можливості українських спецслужб, дипломатичного корпусу, розвідувальних органів, а також “друзів України за кордоном”.

Як зазначила на своїй сторінці в Facebook Еміне Джапарова, звільнена жінка та її діти “декілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії у жахливих нелюдський умовах, де цінність життя нічого не вартує”.

Звільненим буде надано необхідне медичне обслуговування.

В ОПУ запевнили, що “держава зробить усе, щоб допомогти родині повернутися до нормального життя в Україні”.

Крім того, на Банковій висловили впевненість, що “це не останнє звільнення українських громадян із сирійських таборів”.

Як відомо, напередодні Нового року в Україну з Сирії було повернуто двох жінок та сімох дітей, які також перебували у складних умовах.