Польська консервативна організація Ordo Luris, яка адвокатувала повну заборону абортів у Польщі, підписала меморандум про співпрацю з українським християнським рухом "Всі разом".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ordo Iuris.

“Від сьогодні Ordo Iuris також в Україні! Ми підписуємо угоду про співпрацю з компанією “Усі разом”. Ми разом захищаємо основні права на міжнародній арені”, – написали вони.

“Той факт, що представники неурядових організацій з інших країн звертаються до нас з пропозиціями про створення філій Ordo Iuris за межами Польщі, каже, наскільки діяльність інституту затребувана і яке значення вона має і в інших частинах Європи”, – заявила Катажина Генсяк, заступниця директора центру міжнародного права Ordo Iuris.

Ordo Luris заснували у 2013 році Асоціація християнської культури. Організація адвокатувала повну заборону абортів у Польщі. Вимагали кримінальної відповідальності для матері й лікарів, що брали участь у перериванні вагітності. Рух має тісні зв’язки з польською керівною партією “Право і справедливість” (PiS).

У 2016-му організацією, що тісно співпрацює із польським урядом, був внесений законопроєкт, який забороняє переривання вагітності в разі дефекту плоду. Це призвело до реакції в суспільстві, яке не сприйняло такі обмеження. Почалися масові мітинги.

Варто зазначити, що польське законодавство щодо абортів й раніше було одним із найсуворіших. Зараз аборти дозволені лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози життю матері.

В Україні аборти були заборонені під час окупації Російською імперією та СРСР. Таким чином Росія намагалася збільшити чисельність населення. Після виходу із Радянського союзу в Україні легалізували штучне переривання вагітності.

Як відомо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив, що положення так званого закону “Про боротьбу з абортами” від 1993 року (іменованого як “компроміс з абортами”), що дозволяють переривання вагітності у разі серйозних і незворотних порушень плода, не мають конституційного обґрунтування і суперечать основному закону.