Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницьким інститутом IBRiS на замовлення польського видання Onet.pl.
Так, близько 66% поляків вважають неправильним рішення Конституційного суду країни, яким було посилено заборону абортів у Польщі до майже повного.
На запитання “Як ви оцінюєте рішення Конституційного суду?” 51,8% респондентів відповіли, що вважають його “явно неправильним”, а 14,1% – “скоріше неправильним”.
“Однозначно добре” рішення суду оцінили 10,1% опитаних, а “швидше добре” – 14,8%.
Ще 9% опитаних вагалися з відповіддю.
Під час опитування 68,8% респондентів підтримали ідею проведення референдуму про те, якими мають бути підстави для абортів.
Проти цього висловилися 24% опитаних, а 7,2% не визначилися з думкою.
Опитування для Onet було проведене Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS. Вибірка склала 1100 осіб. Респонденти відповіли на запитання 27 жовтня. Опитування проводилося методом телефонних стандартизованих комп’ютерних інтерв’ю (CATI).
ДОВІДКА. IBRiS – польська неурядова організація, що займається дослідженнями ринку і громадської думки. Була заснована в 2015 році. Засновник і голова правління – Марчін Дума.
Найбільш відомі загальнонаціональні проєкти: рейтинг довіри до громадських діячів, спільно з порталом onet.pl; соціально-політичні дослідження у співпраці з щоденною газетою Rzeczpospolita.
Із лютого 2019 року IBRiS є частиною Європейського дослідницького проєкту, створеного дослідницькими інститутами з 5 країн – Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Польщі.
- 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни. Таким чином, суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки. Рішення суду спровокувало протести в Польщі.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на протести, які почалися в країні після рішення Конституційного суду про посилення заборони на аборт. Він запевнив, що під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки опиняється під загрозою. За його словами, це рішення стосується тільки “євгенічних причин” аборту.
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