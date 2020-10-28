Майже 70% поляків підтримують проведення референдуму в країні з питання абортів.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницьким інститутом IBRiS на замовлення польського видання Onet.pl.

Так, близько 66% поляків вважають неправильним рішення Конституційного суду країни, яким було посилено заборону абортів у Польщі до майже повного.

На запитання “Як ви оцінюєте рішення Конституційного суду?” 51,8% респондентів відповіли, що вважають його “явно неправильним”, а 14,1% – “скоріше неправильним”.

“Однозначно добре” рішення суду оцінили 10,1% опитаних, а “швидше добре” – 14,8%.

Ще 9% опитаних вагалися з відповіддю.

Під час опитування 68,8% респондентів підтримали ідею проведення референдуму про те, якими мають бути підстави для абортів.

Проти цього висловилися 24% опитаних, а 7,2% не визначилися з думкою.

Опитування для Onet було проведене Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS. Вибірка склала 1100 осіб. Респонденти відповіли на запитання 27 жовтня. Опитування проводилося методом телефонних стандартизованих комп’ютерних інтерв’ю (CATI).

ДОВІДКА. IBRiS – польська неурядова організація, що займається дослідженнями ринку і громадської думки. Була заснована в 2015 році. Засновник і голова правління – Марчін Дума.

Найбільш відомі загальнонаціональні проєкти: рейтинг довіри до громадських діячів, спільно з порталом onet.pl; соціально-політичні дослідження у співпраці з щоденною газетою Rzeczpospolita.

Із лютого 2019 року IBRiS є частиною Європейського дослідницького проєкту, створеного дослідницькими інститутами з 5 країн – Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Польщі.