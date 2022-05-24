Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Від початку бойових дій з України прикордонники оформили понад 7,4 млн громадян, які перетнули кордон в обох напрямках.
З України виїхали більше як 4,8 мільйона людей, а повернулися 2,2 мільйона осіб. Здебільшого ними були громадяни України.
Прикордонники фіксують, що українці стали більше приїжджати, ніж виїжджати з 10 травня. Також з початку активних бойових дій прикордонники оформили більш ніж 38,5 тисяч транспортних засобів з гуманітарною допомогою.
- Нагадаємо, станом на 24 травня, загалом російські окупанти вбили 29 журналістів, з них 7 журналістів було вбито під час виконання професійних обов’язків. Журналіст Дмитро Хилюк зник на Київщині під час російської окупації. Не заважаючи на те, що цю територію з березня вже звільнено, його досі не вдалося знайти.
- На тлі європейських та американських санкцій близько 62 мільйонів барелів флагманської російської нафти Urals, що є рекордною кількістю, знаходяться на морських суднах.