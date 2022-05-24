На територію України з початку широкомасштабного вторгнення повернулися близько половини громадян, які вимушено виїхали. Станом на 24 травня перетнули кордон додому 2,2 мільйона українців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Від початку бойових дій з України прикордонники оформили понад 7,4 млн громадян, які перетнули кордон в обох напрямках.

З України виїхали більше як 4,8 мільйона людей, а повернулися 2,2 мільйона осіб. Здебільшого ними були громадяни України.

Прикордонники фіксують, що українці стали більше приїжджати, ніж виїжджати з 10 травня. Також з початку активних бойових дій прикордонники оформили більш ніж 38,5 тисяч транспортних засобів з гуманітарною допомогою.