Станом на 24 травня, загалом російські окупанти вбили 29 журналістів, з них 7 журналістів було вбито під час виконання професійних обов'язків. Журналіст Дмитро Хилюк зник на Київщині під час російської окупації. Не заважаючи на те, що цю територію з березня вже звільнено, його досі не вдалося знайти.

Такі дані опублікував Інститут масової інформації.

Серед семи журналістів, яких було вбито під час виконання своєї роботи – троє українських та чотири іноземних. Дві жінки та п’ять чоловіків.

Також за даними Інституту масової інформації, 22 медійників загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів, не під час виконання ними журналістських обов’язків.

Окупанти продовжують викрадати та брати в полон представників медіа. Зафіксовано дев’ять випадків захоплення та викрадення журналістів росіянами. Останній випадок стався в тимчасово окупованому Херсоні в травні. Російські військові викрали з помешкання інженера “Суспільне Херсон” Олексія Воронцова. Проте через шість днів його відпустили. Наразі він живий і перебуває вдома.

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України продовжують закриватися медіа. Щонайменше 113 регіональних медіа змушені були припинити роботу через погрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій та неможливість працювати в умовах тимчасової окупації.

“Медіа припинили виходити на Донеччині, Закарпатті, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Херсонщині, Харківщині, Хмельниччині, Чернігівщині, у Чернівцях, Запорізькій області, Кропивницькому”, – зазначається у повідомленні Інституту масової інформації.

Ситуація з кібератаками теж є критичною, адже їх кількість зростає. Сайти українських медіа стабільно потерпають від постійних кібератак з боку росіян. За цей період зафіксовано 32 таких випадки.

Щодо погроз та переслідувань журналістів й медіа, то за 3 місяці війни було зафіксовано 50 випадків. Якщо спочатку окупанти фізично погрожували, то зараз це відбувається в інтернет-просторі. Зокрема, з початку березня спостерігається стабільна тенденція до залякування журналістів через розсилання на їхні пошти, особисті чи редакційні, погроз ув’язненням, тортурами та допитами.

Крім того, російські окупанти продовжують знищувати українське мовлення на тимчасово захоплених територіях. У Маріуполі російські військові поширюють пропаганду, використовуючи назву та логотип газети “Приазовский рабочий”. Нагадаємо, що ця газета через окупацію припинила свою діяльність.