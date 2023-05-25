Джерело: Посольство Канади в Україні/Twitter

У повідомленні зазначили, що Канада спорядила 23 костюми Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Костюми захищатимуть рятувальників під час знешкодження на території України мін та боєприпасів, що не розірвалися, запобігаючи загибелі та численним пораненням цивільних.

#Canada has just provided another 23 blast suits to @SESU_UA ! They will protect the brave personnel as they clear #landmines & unexploded ordnance from #Ukraine ‘s territory, preventing needless deaths & countless injuries of 🇺🇦 civilians. #StandWithUkraine #MineActionCannotWait pic.twitter.com/OWvy1TIKGp — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 24, 2023

Раніше Канада вже відправила Україні обладнання для розмінування в межах допомоги на суму у 22,5 млн канадських доларів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною і Канадою готується програма довготривалої оборонної співпраці. 1 травня він обговорив питання з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо під час телефонної розмови.

Зауважимо, у березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Канаді за допомогу Україні. Вона наголосила, що Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни. Зокрема країна розпочала підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

З 15 травня канадські та латвійські інструктори спільно розпочали навчання українських армійців у Латвії.