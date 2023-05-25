Джерело: Посольство Канади в Україні/Twitter

У повідомленні зазначили, що Канада спорядила 23 костюми Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Костюми захищатимуть рятувальників під час знешкодження на території України мін та боєприпасів, що не розірвалися, запобігаючи загибелі та численним пораненням цивільних.

Раніше Канада вже відправила Україні обладнання для розмінування в межах допомоги на суму у 22,5 млн канадських доларів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною і Канадою готується програма довготривалої оборонної співпраці. 1 травня він обговорив питання з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо під час телефонної розмови.

Зауважимо, у березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Канаді за допомогу Україні. Вона наголосила, що Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни. Зокрема країна розпочала підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

З 15 травня канадські та латвійські інструктори спільно розпочали навчання українських армійців у Латвії.