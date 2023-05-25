Джерело: Посольство Канади в Україні/Twitter
У повідомленні зазначили, що Канада спорядила 23 костюми Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Костюми захищатимуть рятувальників під час знешкодження на території України мін та боєприпасів, що не розірвалися, запобігаючи загибелі та численним пораненням цивільних.
#Canada has just provided another 23 blast suits to @SESU_UA ! They will protect the brave personnel as they clear #landmines & unexploded ordnance from #Ukraine ‘s territory, preventing needless deaths & countless injuries of 🇺🇦 civilians. #StandWithUkraine #MineActionCannotWait pic.twitter.com/OWvy1TIKGp
— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 24, 2023
Раніше Канада вже відправила Україні обладнання для розмінування в межах допомоги на суму у 22,5 млн канадських доларів.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною і Канадою готується програма довготривалої оборонної співпраці. 1 травня він обговорив питання з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо під час телефонної розмови.
Зауважимо, у березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Канаді за допомогу Україні. Вона наголосила, що Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни. Зокрема країна розпочала підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.
З 15 травня канадські та латвійські інструктори спільно розпочали навчання українських армійців у Латвії.
- Близько 174 тисячі кв. км території України можуть потребувати розмінування, оскільки там відбувалися інтенсивні бойові дії. Ці майже 30% необхідно розчистити від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупаційними військами. Водночас нинішніх зусиль недостатньо.
- За оцінками розвідки Сполученого Королівства, для очищення України від мін, ймовірно, знадобиться щонайменше десять років.
- Гуманітарне розмінування українських земель буде відбуватись за допомогою новітніх технологій – сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну.
- Канада надасть Україні близько 2,2 млн доларів США на розмінування територій. Також Україна отримає електричні трансформатори для відновлення енергомережі.