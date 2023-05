Джерело: Посольство Канади в Україні/Twitter

У повідомленні зазначили, що Канада спорядила 23 костюми Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Костюми захищатимуть рятувальників під час знешкодження на території України мін та боєприпасів, що не розірвалися, запобігаючи загибелі та численним пораненням цивільних.

#Canada has just provided another 23 blast suits to @SESU_UA ! They will protect the brave personnel as they clear #landmines & unexploded ordnance from #Ukraine ‘s territory, preventing needless deaths & countless injuries of 🇺🇦 civilians. #StandWithUkraine #MineActionCannotWait pic.twitter.com/OWvy1TIKGp

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 24, 2023