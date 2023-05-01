Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною і Канадою готується програма довготривалої оборонної співпраці. 1 травня він обговорив питання з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо під час телефонної розмови.

Про це глава держави зазначив під час відеозвернення.

Зеленський висловив вдячність всім партнерам, хто бачить спільне завдання України та світу саме так: очевидна поразка держави-терориста й справедливий мир для України та всієї Європи.

Зазначив, що 1 травня провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи у травні, яка наближає саме “такий мир — справедливий, саме такий результат цієї війни — поразку окупанта”.

Глава держави також провів й кілька телефонних переговорів.

Подякував Канаді й особисто премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку нашої держави. Ми готуємо програму довготривалої оборонної співпраці між Україною та Канадою”.

Нині Канада вже почала конфіскацію російських активів. Президент наголосив, що це вагомий приклад для всіх інших у світі. Окрім цього, сторони обговорили й санкційний тиск та політичну взаємодію.

Також, Зеленський поспілкувався з главою уряду Нової Зеландії Гіпкінсом. Глава держави подякував за принциповість у захисті міжнародного права та за участь Нової Зеландії в підготовці наших воїнів.

Зауважимо, у березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Канаді за допомогу Україні. Вона наголосила, що Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни. Зокрема країна розпочала підготовку українських військових ще після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що після завершення російсько-української війни Київ та Варшава зможуть створити військовий союз.