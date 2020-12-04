Дочка Трампа звинуватила «мстивих демократів» у марному розслідуванні розтрати під час інавгурації

Про це повідомляє американське видання Business Insider.
Як повідомлялося раніше, Іванку Трамп було допитано у справі, яка стосується можливої розтрати коштів під час проведення інавгурації президента у 2017 році у готелі Trump. За версією слідства, вартість заходу була принаймні вдвічі більше ринкової.
Інавгурація президента США оплачується коштом платників податків, а також грішми, які було зібрано спеціально для її проведення. Інавгураційний комітет Трампа тоді зібрав 107 мільйонів доларів.
У позові, поданому генеральним прокурором штату Вашингтон, стверджується, що комітет зловживав зібраними коштами “для збагачення сім’ї Трампа”. Своєю чергою Іванка знала, що інавгураційний комітет вдвічі переплатив за проведення заходу у готелі, який належить родині, і дозволила це.
За два дні Іванка відреагувала на ці новини у Twitter. Вона назвала цей позов “черговою політично вмотивованою демонстрацією мстивості” та “марнотратством доларів платників податків”.
“Цього тижня я провела понад 5 годин на допитах в офісі Демократичного прокурора округу де вони поставили під сумнів суми, що стягувалися готелем Trump під час інавгурації. Я поділилася з ними електронною поштою 4-річної давнини, де я надсилала вказівки до готелю про сплату “справедливої ринкової вартості”, яку тоді зробив готель”, — написала вона, поділившись копією згаданого електронного листа.
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 3, 2020
Примітно, що днями газета The New York Times повідомила про те, що президент вивчає можливість надати превентивні помилування своїм трьом старшим дітям, зятю Джареду Кушнеру і особистому адвоката Руді Джуліані.
- Раніше повідомлялося, що в січні 2021 року Дональд Трамп має передати владу новому президентові США Джо Байдену. Однак із 45-м президентом пов’язано понад 15 кримінальних справ. Після завершення каденції Дональд Трамп зіткнеться із щонайменше 6 судовими процесами.