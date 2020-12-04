Дочка Трампа звинуватила «мстивих демократів» у марному розслідуванні розтрати під час інавгурації

Дочка президента США Іванка Трамп, яку допитали у справі щодо розтрати коштів інавгураційного фонду її батька, вважає розслідування марнотратством та звинувачує політичних опонентів.

Про це повідомляє американське видання Business Insider.

Як повідомлялося раніше, Іванку Трамп було допитано у справі, яка стосується можливої розтрати коштів під час проведення інавгурації президента у 2017 році у готелі Trump. За версією слідства, вартість заходу була принаймні вдвічі більше ринкової.

Інавгурація президента США оплачується коштом платників податків, а також грішми, які було зібрано спеціально для її проведення. Інавгураційний комітет Трампа тоді зібрав 107 мільйонів доларів.

У позові, поданому генеральним прокурором штату Вашингтон, стверджується, що комітет зловживав зібраними коштами “для збагачення сім’ї Трампа”. Своєю чергою Іванка знала, що інавгураційний комітет вдвічі переплатив за проведення заходу у готелі, який належить родині, і дозволила це.

За два дні Іванка відреагувала на ці новини у Twitter. Вона назвала цей позов “черговою політично вмотивованою демонстрацією мстивості” та “марнотратством доларів платників податків”.

“Цього тижня я провела понад 5 годин на допитах в офісі Демократичного прокурора округу де вони поставили під сумнів суми, що стягувалися готелем Trump під час інавгурації. Я поділилася з ними електронною поштою 4-річної давнини, де я надсилала вказівки до готелю про сплату “справедливої ринкової вартості”, яку тоді зробив готель”, — написала вона, поділившись копією згаданого електронного листа.

Примітно, що днями газета The New York Times повідомила про те, що президент вивчає можливість надати превентивні помилування своїм трьом старшим дітям, зятю Джареду Кушнеру і особистому адвоката Руді Джуліані.