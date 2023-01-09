Про це повідомляє The Washington Post.

Тривале домінування Tesla на ринку завершується. Усе більше споживачів при покупці електромобіля надають перевагу іншим моделям. Наприклад, вибір музиканта з Атланти впав на машину Ford’s Mustang Mach-E, яка стала комфортнішою та забезпечена кращим керуванням.

Особливе занепокоєння щодо зниження попиту на Tesla виникає в Китаї, де знаходиться другий за величиною ринок компанії. За останній рік ціни акцій впали майже на 70 відсотків, що змусило інвесторів на кардинальні зміни.

Минулого місяця Tesla запропонувала знизити ціни в США через зростання конкуренції, а в цьому місяці — у Китаї. Однак аналітики кажуть, що Маск повинен зробити більше для стабілізації автовиробника.

Сам же мільярдер занепокоєний кризою в іншій компанії, власником якої він є. Ідеться про Twitter, який останнім часом завдає Ілону Маску не менше збитків.

За словами автомобільного аналітика Стефані Брінлі, з появою конкурентів Tesla втрачатиме частку. Проте це не обов’язково означає, що це зашкодить їхній прибутковості та суттєво знизить дохід компанії.