Чинний президент США Дональд Трамп у день інавгурації обраного президента Джо Байдена залишив Білий дім. Спільно з Меланією він полетів у Флориду гелікоптером, але залишив Байдену вітальну листівку.

Про це повідомляє видання Politico.

Відомо, що вітальну листівку також написала Меланія Трамп для Джилл Байден. Зміст записок невідомий.

Нагадаємо, що традиція залишати вітальну листівку є дещо новою у США. Її започаткував президент США Рональд Рейган. Він написав записку Джорджу Бушу-старшому у 1989 році.

“Не дозвольте індичкам збити вас з ніг”, – написав Рейган і намалював слона в оточенні цих птахів.

До речі, Рейган обрав слона не випадково, адже саме ця тварина вважається символом Республіканської партії.