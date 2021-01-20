Про це повідомляє видання Politico.

Відомо, що вітальну листівку також написала Меланія Трамп для Джилл Байден. Зміст записок невідомий.

Нагадаємо, що традиція залишати вітальну листівку є дещо  новою у США. Її започаткував президент США Рональд Рейган. Він написав записку Джорджу Бушу-старшому у 1989 році. 

“Не дозвольте індичкам збити вас з ніг”, – написав Рейган і намалював слона в оточенні цих птахів.

До речі, Рейган обрав слона не випадково, адже саме ця тварина вважається символом Республіканської партії.