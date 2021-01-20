Про це повідомляє видання Politico.
Відомо, що вітальну листівку також написала Меланія Трамп для Джилл Байден. Зміст записок невідомий.
Нагадаємо, що традиція залишати вітальну листівку є дещо новою у США. Її започаткував президент США Рональд Рейган. Він написав записку Джорджу Бушу-старшому у 1989 році.
“Не дозвольте індичкам збити вас з ніг”, – написав Рейган і намалював слона в оточенні цих птахів.
До речі, Рейган обрав слона не випадково, адже саме ця тварина вважається символом Республіканської партії.
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