Сьогодні, 4 квітня, Дональд Трамп офіційно стане першим експрезидентом США, проти якого буде висунуто кримінальне звинувачення, коли він постане перед судом у Нью-Йорку.

Про це інформує CNN.

Очікується, що Дональд Трамп прибуде до будівлі суду в центрі Мангеттена у другій половині дня, де у залі суду йому оголосять кримінальні звинувачення.

Супроводжувати та захищати Трампа будуть троє його адвокатів – Сьюзан Нечелес, Тодд Бланш та Джо Такопина. Крім них також будуть присутні двоє його старших радників – Борис Епштейн і Джейсон Міллер.

За даними CNN, сьогоднішнє судове засідання не транслюватиметься в прямому ефірі, проте буде дозволено зробити фото на початку судового засідання.

Виконувач обов’язків судді Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан відхилив прохання кількох медіаорганізацій, у тому числі CNN, про дозвіл на трансляцію історичного судового процесу. Винесення звинувачень Трампу – як і більшість обвинувачень у будівлі суду Мангеттена – є публічним процесом, але, зазвичай, журналістам не дозволяється вести трансляцію зсередини зали суду.

Однак суддя дозволив п’ятьом фотографам зробити фотознімки на початку розгляду справи, “до тих пір, поки персонал суду не накаже їм звільнити залу присяжних”. У понеділок адвокати Трампа закликали суддю відхилити клопотання ЗМІ про ведення прямої трансляції в залі суду.

Біля будівлі кримінального суду збираються протестувальники та представники ЗМІ. За даними CNN, Офіс мера Нью-Йорка Еріка Адамса повідомив, що немає жодних серйозних загроз перед сьогоднішнім пред’явленням обвинувачень Дональду Трампу.

Фаб’єн Леві, представник офісу мера, сказав, що попередні заяви Адамса залишаються в силі. Під час пресконференції в понеділок Адамс сказав журналістам, що перед обвинуваченням не було жодних серйозних загроз, і що поліція Нью-Йорка готова реагувати на будь-яку ситуацію.

“Хоча деякі бунтівники можуть задуматися про те, щоб приїхати до нашого міста завтра, наше повідомлення є чітким і простим: контролюйте себе”, – сказав Адамс.

Зазначимо, що, як повідомляв сам Трамп, його звинуватять за 33 пунктами. “Окружний прокурор Елвін Брегг допустив витік інформації про 33 пункти звинувачення. Немає жодних сюрпризів чи змін у тих даних, які він зробив публічними”, – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Адвокати експрезидента США повідомили, що він добровільно здасться правоохоронцям, однак буде оскаржувати кожен пункт обвинувачення.