Суд присяжних проголосував за висунення кримінального звинувачення Дональду Трампу – CNN

Про це повідомляє CNN.

Видання, посилаючись на свої джерела зазначає, що Трампу висунуто понад 30 пунктів пов’язаних із бізнес-шахрайством.

Це перший випадок в історії США, коли діючому чи колишньому президенту висунули кримінальні звинувачення.

Засідання великого журі присяжних є секретними, але джерело, знайоме зі справою, повідомило CNN, що свідок давав свідчення близько 30 хвилин, перш ніж проголосували за звинувачення Трампа.

Обвинувальний акт оприлюднено та буде оголошено найближчими днями. На даний час звинувачення невідомі. Очікується, що Трамп постане перед судом у вівторок 4 квітня.

Офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга розслідує справу щодо експрезидента США у зв’язку з його ймовірною роллю в схемі виплати прихованих грошей.

Зокрема Дональда Трампа підозрюють у тому, що перед президентськими виборами у 2016 році він через свого особистого адвоката Майкла Коена виплатив порнозірці Стормі Деніелс 130 000 доларів, аби вона не розповідала про їхній ймовірний роман десятирічної давнини. Трамп ці стосунки заперечував.

У відповідь на звинувачення експрезидент США опублікував заяву, у якій поскаржився на політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії.

“Я вважаю, що це полювання на відьом матиме серйозні негативні наслідки для Джо Байдена. Американський народ точно розуміє, що тут роблять ліві радикальні демократи. Це бачать усі. Тож наш Рух і наша Партія – об’єднані та сильні – спершу переможуть Елвіна Брегга, а потім ми переможемо Джо Байдена, і ми збираємося виштовхнути всіх до останнього з цих підступних демократів, щоб ми ЗРОБИЛИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!”, — сказав колишній президент.

Офіс Брегга заявив, що підтримує зв’язок з адвокатами Трампа.”

“Сьогодні ввечері ми зв’язалися з адвокатом містера Трампа, щоб узгодити його передачу до прокуратури Манхеттена для пред’явлення обвинувачення за обвинувальним актом Верховного суду, який залишається закритим. Інструкції будуть надані, коли буде обрано дату пред’явлення обвинувачення”, — йдеться в заяві окружної прокуратури.