Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, люди постраждали у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному та Максимільянівці.
Водночас наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 463 та постраждали 3 372 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Як зауважили у Генштабі, попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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