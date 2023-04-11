Внаслідок обстрілів російських військ протягом 10 квітня у Донецькій області було поранено 5 цивільних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, люди постраждали у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному та Максимільянівці.

Водночас наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 463 та постраждали 3 372 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Як зауважили у Генштабі, попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.