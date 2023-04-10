10 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зауважив, що вже до кінця серпня 2023 року українські війська можуть звільнити анексований Росією півострів Крим за умови, що Захід надасть Києву високоточну зброю великої дальності.

Таку думку генерал висловив в інтерв’ю DW.

Він пояснив, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли “буде створено відповідні умови”. Це означає погодні умови, коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли ЗСУ проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику.

Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим та створити умови для його звільнення пізніше у цьому році”, – зазначив Годжес.

Відповідаючи на запитання чи дотримується генерал свого прогнозу, що українські армійці зможуть дійти до Криму вже влітку, екскомандувач військами США в Європі підтвердив, проте, додав, що це може статися наприкінці серпня.

Україна зможе звільнити Крим, якщо, і я завжди робив це застереження, якщо ми надамо їм високоточну зброю дальнього радіуса дії, яка їм необхідна для цього. Так, безумовно, вони зможуть це зробити”.

Читайте також: Павутина окопів у Криму показує, що росіяни готуються до оборони півострова – WP

Раніше Бен Годжес зауважив, що зброя, “що Росія зараз дістає із запасів”, приблизно його віку, “тобто років 65”. Він акцентував, що Росія не має інших можливостей для ведення наступу, немає нічого для початку нового наступу. Тож, на його думку, в обставинах, що склалися, армія РФ перейшла до оборони в спробі “утримати те, що є”.

5 квітня Годжес заявив, що тимчасово анексований Росією Крим є “вирішальною територією” для контрнаступу українських військ.

Зауважимо, протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Також стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.

У Головному управлінні розвідки України закликали жителів тимчасово окупованого Криму продовжувати надавати інформацію про дислокацію російських сил на півострові.