Таку думку генерал висловив в інтерв’ю DW.
Він пояснив, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли “буде створено відповідні умови”. Це означає погодні умови, коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли ЗСУ проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику.
Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим та створити умови для його звільнення пізніше у цьому році”, – зазначив Годжес.
Відповідаючи на запитання чи дотримується генерал свого прогнозу, що українські армійці зможуть дійти до Криму вже влітку, екскомандувач військами США в Європі підтвердив, проте, додав, що це може статися наприкінці серпня.
Україна зможе звільнити Крим, якщо, і я завжди робив це застереження, якщо ми надамо їм високоточну зброю дальнього радіуса дії, яка їм необхідна для цього. Так, безумовно, вони зможуть це зробити”.
Раніше Бен Годжес зауважив, що зброя, “що Росія зараз дістає із запасів”, приблизно його віку, “тобто років 65”. Він акцентував, що Росія не має інших можливостей для ведення наступу, немає нічого для початку нового наступу. Тож, на його думку, в обставинах, що склалися, армія РФ перейшла до оборони в спробі “утримати те, що є”.
5 квітня Годжес заявив, що тимчасово анексований Росією Крим є “вирішальною територією” для контрнаступу українських військ.
Зауважимо, протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.
Також стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.
У Головному управлінні розвідки України закликали жителів тимчасово окупованого Криму продовжувати надавати інформацію про дислокацію російських сил на півострові.
- Попри те, що зараз найактивніші бойові дії російсько-української війни тривають на східному напрямку, Україна не забуває й про деокупацію Криму і на півострові ведеться зовсім інші війна.
- Українські розвідники вважають, що російська окупаційна “адміністрація” у Криму розпочала вивозити своїх рідних з півострова.
- Раніше розвідники заявляли, що на території Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.
- 8 квітня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна “влада” півострова вже заявила, що було збито українську ракету.