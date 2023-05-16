Протягом 15 травня російські війська вбили четверо мирних жителів в Авдіївці на Донеччині. Крім того, ще чотири людини — поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Він зауважив, що у Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації.

“Ще 4 людини в області дістали поранення”, — додав голова ОВА.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1514 мирних мешканців, ще 3531 — постраждали.

Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Також вчора зафіксовано 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300.