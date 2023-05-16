Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Він зауважив, що у Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації.
“Ще 4 людини в області дістали поранення”, — додав голова ОВА.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1514 мирних мешканців, ще 3531 — постраждали.
Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Також вчора зафіксовано 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300.
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