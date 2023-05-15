Велика Британія спорядить Україні сотні ракет протиповітряної оборони та безпілотників на додаток до вже постачених крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня.

Про це інформує BBC.

Цей крок означає, що Сполучене Королівство просувається далі, ніж будь-яка інша країна, у наданні озброєння, котре потенційно може схилити ситуацію на полі бою на користь України.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у межах свого туру західними союзниками.

Глава Української держави зазначив, що для Заходу також важливо надати винищувачі.

Водночас прем’єр-міністр зауважив, що надання винищувачів “непроста справа”, хоча наголосив, що Велика Британія становитиме “ключову частину країн коаліції”, які нададуть таку підтримку.

Україна продовжує готуватися до довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Минулого тижня Зеленський розповів BBC, що Україні потрібно більше озброєння, перш ніж розпочнеться контрнаступ ЗСУ.

15 травня український президент провів близько двох годин переговорів із Сунаком. Він прибув на британську землю з несподіваним візитом після бурхливого туру Західною Європою, який також відвідав Рим, Берлін і Париж.

Зеленський назвав Україну та Велику Британію “справжніми партнерами”.

Крилаті ракети Storm Shadow можуть бути використані для знищення позицій Росії на окупованій території України.

Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованій території, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій.

Це те, що Україна так успішно зробила в Херсоні минулого року, змусивши росіян відступити майже без бою. Тепер влада України сподіватиметься повторити процес за допомогою боєприпасів із Заходу.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

Тим часом за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.