Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
“За 19 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці”, — йдеться в повідомленні голови ОВА.
Він додав, що ще дві людини в області дістали поранення.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 477 та постраждали 3 414 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, що сновні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту, підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.
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