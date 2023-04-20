В Україні триває 421-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українськими захисниками було ліквідовано понад 184 тисячі російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2023 року – у війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 184 420 (+670 за добу)

танків ‒ 3 667 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 120 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 825 (+6 за добу)

РСЗВ – 539 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 285

літаків – 308

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 386 (+10 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 707 (+15 за добу)

спеціальна техніка ‒ 332 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.