Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2023 року – у війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 184 420 (+670 за добу)
- танків ‒ 3 667 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 120 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 825 (+6 за добу)
- РСЗВ – 539 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 285
- літаків – 308
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 386 (+10 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 707 (+15 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 332 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.
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