Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2023 року – у війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 184 420 (+670 за добу)
  • танків ‒ 3 667 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 120 (+10 за добу)
  • артилерійських систем – 2 825 (+6 за добу)
  • РСЗВ – 539 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 285
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 293
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 386 (+10 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 707 (+15 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 332 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.