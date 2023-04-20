Пізно ввечері 19 квітня у небі над Києвом виник яскравий спалах. У соцмережах озвучувались різноманітні версії, що могло стати його причиною. Згодом у КМВА повідомили, що причиною спалаху могло бути падіння супутника NASA. Водночас у NASA таку інформацію спростували.

Про це повідомляє BBC з посиланням на коментар космічного агентства.

За словами представників NASA, їхній супутник продовжує перебувати на орбіті, відповідно спалах над українською столицею спричинений іншим явищем.

Раніше цього тижня NASA оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 300 кг знову увійде в атмосферу 20 квітня.

Космічний корабель RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації у 2018 році.

Але Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA сказав BBC, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах у Києві, і знову увійде в атмосферу Землі вночі.

NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за RHESSI, додав він.

Водночас українські соцмережі рясніють теоріями та мемами про те, чим міг бути спалах, серед популярних є те, що його спричинили інопланетяни.

Шановні читачі, оскільки ті, хто знають, що це було – все одно не скажуть, то пропонуємо зіграти «в експерта». Правила прості – найбільш переконливо та безапеляційно сказати, що це було. pic.twitter.com/68AsVGe0Vt — Букви (@Bykvu) April 19, 2023

ДОВІДКА: 19 квітня близько 22:00 години у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкта. Користувачі соцмереж зауважили, що чули вибухи та помітили спалах у небі над столицею. Дехто оприлюднив відео.

Хоча нардеп Олексій Гончаренко також підтвердив інформацію киян, проте зауважив, що був сильний спалах світла, тоді як вибухів чутно не було.

Згодом у Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що у небі виявили повітряну ціль. Запевнили, що сили ППО напоготові.

Пізніше у КМВА зазначили, що за попередніми даними спалах був спричинений падінням на Землю космічного супутника NASA.