Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, люди загинули у Костянтинівці, Диліївці та Званівці.
Водночас ще 4 людини в області отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 486 та постраждали 3 440 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- У ніч на 27 квітня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Ворожі ракети, зокрема, поцілили по житлових будинках. Є жертви.
- Ввечері 22 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та Харківському районі. За даними місцевої влади, у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа.