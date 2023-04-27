Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, люди загинули у Костянтинівці, Диліївці та Званівці.

Водночас ще 4 людини в області отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 486 та постраждали 3 440 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.