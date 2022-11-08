Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, ще 7 людей в області отримали поранення. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 убитих росіянами під час окупації — у Ямполі.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 171 людина загинула та 2 555 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
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