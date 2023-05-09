Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Зазначається, що людина отримала поранення у Бахмуті.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1497 мирних мешканців, ще 3485 — постраждали.
Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- У ніч на 9 травня російські окупанти двічі здійснювали пуски ракет по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, з яких 23 — знищені силами ППО.
- У ніч на 8 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків. У Міноборони оприлюднили відео з роботою ППО, силами якої були знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.