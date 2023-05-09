Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Зазначається, що людина отримала поранення у Бахмуті.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1497 мирних мешканців, ще 3485 — постраждали.

Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.