У ніч на 9 травня російські окупанти двічі здійснювали пуски ракет по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, з яких 23 - знищені силами ППО.

Про це повідомив Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що перший запуск ракет окупати здійснили 8 травня близько 22:00. У цей час росіяни випустили по Україні 8 крилатих ракет типу “Калібр” з ракетоносіїв у Чорному морі.

Ракети були спрямовані на східні регіони України. Всі було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Схід”.

Вже близько 4 години ранку 9 травня окупанти здійснили другий пуск ракет. Загалом було випущено 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації. Запуск здійснили з чотирьох Ту-95МС з району Каспійського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Центр” знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування “Південь”. Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

“Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет “Калібр” та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії зі складовими Сил оборони України”, – мовиться у повідомленні.

Додамо, що за інформацією КМВА, близько 15 ракет окупанти запустили на Київ. Всі ворожі ракети були знищені.