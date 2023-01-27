Над вечір 27 січня російські військові завдали чергового удару по Часовому Яру Донецької області. Там зафіксували займання цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, Часів Яр “знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню”.

Окупанти завдали удару по житловому масиву. Внаслідок чого сталося займання тамтешньої школи, багатоквартирних та приватних будинків. Кириленко додав, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

“Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані — кожен окупант знайде смерть на нашій землі”, — додав голова ОВА.

Нагадаємо, що протягом 26 січня унаслідок російських обстрілів загинуло шестеро мирних мешканців Донецької області. Ще дев’ятеро осіб були поранені.