Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, на Донецькому напрямку вночі росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку — пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Також під вогнем були Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Обійшлося без жертв.
Також відомо про 2 поранених у Бахмуті. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Часовоярської і Соледарської громад.
Крім того, Кириленко додав, що на Лисичанському напрямку у Лиманській громаді під вогнем опинилися Торське і Зарічне. Також обстріли зафіксовано у Сіверську та прилеглих селах. Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
- Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік. Ще один цивільний отримав поранення.
- Зимовий наступ росіян не досягнув поставленої Кремлем мети щодо захоплення територій по адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей до 31 березня.