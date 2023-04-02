Минулої доби росіяни з "Градів" обстріляли місто Торецьк Донецької області, внаслідок чого поранено 3 людини, пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і 2 житлових будинки.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, на Донецькому напрямку вночі росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку — пошкоджено садовий кооператив і Будинок культури. Також під вогнем були Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Обійшлося без жертв.

Також відомо про 2 поранених у Бахмуті. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Часовоярської і Соледарської громад.

Крім того, Кириленко додав, що на Лисичанському напрямку у Лиманській громаді під вогнем опинилися Торське і Зарічне. Також обстріли зафіксовано у Сіверську та прилеглих селах. Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.