На Донецькому напрямку у Курахівській громаді окупанти зі "Смерчів" обстріляли село Дачне — пошкоджено 4 двоквартирні і 6 приватних будинків, адмінбудівлю та заклад культури.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — зруйнували школу. За попередньою інформацією, без постраждалих. Крім того, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі, під обстрілами околиці громади.

Також Кириленко додає, що в Авдіївці протягом ночі тривали обстріли по старій та центральній частинах міста. Обійшлося без жертв.

Повідомляється, що на Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 поранено у Бахмуті. У Торецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви у Нью-Йорку. Разом з цим пошкоджено 3 будинки у Васюківці Соледарської громади та 2 будинки у Часовому Яру.

На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської ТГ пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 будинків. Будинки на трьох вулицях пошкоджено у Сіверську, ще 1 будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади.