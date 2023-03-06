Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — зруйнували школу. За попередньою інформацією, без постраждалих. Крім того, на Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі, під обстрілами околиці громади.
Також Кириленко додає, що в Авдіївці протягом ночі тривали обстріли по старій та центральній частинах міста. Обійшлося без жертв.
Повідомляється, що на Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 поранено у Бахмуті. У Торецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви у Нью-Йорку. Разом з цим пошкоджено 3 будинки у Васюківці Соледарської громади та 2 будинки у Часовому Яру.
На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської ТГ пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 будинків. Будинки на трьох вулицях пошкоджено у Сіверську, ще 1 будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади.
- Біля села Бударки Чугуївського району Харківської області російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль “Нива”. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.
- Зранку 5 березня росіяни завдали удару з С-300 по селу Гришине Покровскої міської громади — пошкодили 7 будинків. Ще 6 будинків пошкоджено внаслідок вечірнього обстрілу Мирноградської громади.