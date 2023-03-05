Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, на Донецькому напрямку вночі Авдіївка зазнала 2 масованих артобстрілів, а на ранок — обстрілу з Градів. Росіяни поцілили у житлові квартали та в території підприємства. У Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено 9 будинків; ще 3 будинки та школу пошкоджено у Курахівці. В Ласточкиному Очеретинської громади поранено людину.

Зазначено, що на Горлівському напрямку 2 людини загинули в Бахмуті. У Торецькій громаді поранено 1 людину, пошкоджено 3 будинки. Крім того, у Костянтинівській громаді поранено рятувальника, пошкоджено частину ДСНС у Костянтинівці, 6 будинків в Олександро-Шультиному, 6 будинків і крамницю в Диліївці. Ще 2 будинки постраждали у Часовоярській ТГ.

Також Кириленко додає, що на Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверську — в місті пошкоджено будинки на двох вулицях. Три будинки пошкоджено у Переїзному Званівської ТГ.