За добу російські загарбники обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники атакували міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Сіверськ, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Ямпіль, села Бердичі, Диліївка, Іванівське, Дружба, Кам’янка, Предтечине та Сєверне.

Російські окупанти обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії й танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів – 27 житлових будинків, елеватор, автостанцію, АЗС, ринок, адмінбудівлю, господарчі споруди, автомобіль.

Крім того, російські армійці реактивною артилерією накрили місто Курахове, є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури та багатоквартирний будинок.

Також з “Ураганів” загарбники обстріляли селище Ямпіль Лиманської громади. Є травмовані цивільні мешканці, пошкоджено 7 приватних осель та адмінбудівлю.

Під масованим вогнем залишається Бахмут. Росіяни здійснили вісім артилерійських атак на місто, поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, вбили та поранили цивільних мешканців. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі у місті Красногорівка та селі Іванівське, також є травмований у місті Сіверськ.