Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці застосували проти мирного населення авіацію, ракети С-300, РСЗВ “Град”, артилерію.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Дружківка, Красногорівка, села Макарівка, Новий Комар.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 17 цивільних об’єктів: 13 житлових будинків, 6 з яких – багатоквартирні, водогін, гараж, автомобіль, дорожнє покриття.

З артилерії російські армійці вдарили по селу Новий Комар, поцілила в приватний будинок – оселю знищено вщент вибухом і пожежею. Загинув чоловік, а його дружина зазнала важких поранень. Першими на місце прибули парамедики в складі групи “Білий Янгол”, які надали екстрену допомогу жінці та евакуювали її до лікарні.

Крім того, Дружківку російські війська атакували трьома ракетами С-300. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 6 приватних будинків, гараж з автомобілем, водогін і дорожнє покриття.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 573 особи, ще 3 726 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.