Джерело: Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
“Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо”, – повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Нагадаємо, що 27 червня 2022 року російські загарбники ракетами обстріляли місто Кременчук, що на Полтавщині та влучили у ТЦ “Амстор”.
Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту. Бомбардувальники вилетіли з аеродрому “Шайковка”, що у Калузькій області РФ. Вони прилетіли у Курську область, звідки і випустили ракети по торговельному центру “Амстор”.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загинула 21 особа та ще 66 постраждало, з них 26 госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.
- Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко опублікував відео того, що відбувалося всередині ТЦ “Амстор” після влучання ракети 27 червня.
- Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться та закликав молитись за мир.
- Родинам людей, які загинули внаслідок ракетного удару росіян по ТЦ “Амстор” у Кременчуці, виплатять грошову компенсацію розміром у 100 000 гривень.