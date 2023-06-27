Сьогодні, 27 червня, у роковини ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці, російські окупанти знову атакували Полтавську область ракетами Х-22. Зокрема, є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив.

Джерело: Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

“Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо”, – повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що 27 червня 2022 року російські загарбники ракетами обстріляли місто Кременчук, що на Полтавщині та влучили у ТЦ “Амстор”.

Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту. Бомбардувальники вилетіли з аеродрому “Шайковка”, що у Калузькій області РФ. Вони прилетіли у Курську область, звідки і випустили ракети по торговельному центру “Амстор”.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загинула 21 особа та ще 66 постраждало, з них 26 госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.