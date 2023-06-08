За добу російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Від ворожих снарядів загинуло троє осіб, серед них – дитина. Ще 7 цивільних осіб зазнали поранень, четверо з них – діти.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, села Іванівське, Ласточкине та Привільне.

Російські окупанти обстрілювали мирне населення ракетами, артилерією, танками. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.

З артилерії російські війська розстріляли житловий сектор Українська. Вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9, 13 років і один дорослий поранені. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних і два приватних будинки.

Крім того, чотири ракети російські окупанти спрямували на Авдіївку – травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Торецьку. Внаслідок артилерійських атак росіяни пошкодили дві приватних оселі.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 554 особи, ще 3 660 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.