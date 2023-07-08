Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Російські окупанти обстрілювали мирне населення ракетами, БпЛА, РСЗВ “Торнадо-С” і “Град”, артилерією.
Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Краматорськ, смт Неліпівка, села Веселий Гай, Дружба, Іванопілля, Катеринівка, Невельське, Нескучне, Предтечине, Пречистівка, Шахтарське.
Внаслідок ворожих атак пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 4 житлових будинки, завод, складські приміщення, автомобіль.
По Авдіївці росіяни вдарили 4 ракетами, задіяли також “Гради” й артилерію. Поранень зазнали двоє цивільних мешканців. Пошкоджено два багатоквартирних будинки й заводський цех.
З артилерії російські армійці поцілили у приватний будинок в Катеринівці Мар’їнської ТГ. Поранено людину.
Зокрема, Краматорськ окупанти накрили з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”. Ніхто не постраждав.
Крім того, надійшла інформація про поранення двох осіб в селах Дальнє та Новомихайлівка, які постраждали напередодні.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 596 осіб, ще 3 809 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Російські окупаційні війська зосередили основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.
- Вночі 8 липня російські окупаційні війська атакували Україні ударними дронами. Було збито 5 БпЛА, однак не обійшлось і без влучань.
- В Україні триває 500-та доба від початку повномаштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували вже понад 233 тисячі окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.