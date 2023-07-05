Протягом доби російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого поранень зазнали двоє осіб.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Проти мирного населення російські армійці застосували авіацію, РСЗВ “Смерч”, “Ураган” і “Град”, а також артилерію.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Удачне, села Веселий Гай, Ганнівка, Дальнє, Максимівка, Новоукраїнка.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватний будинок і підстанцію, що не працює.

З “Ураганів” із застосуванням касетних боєприпасів російські армійці накрили Курахівську громаду. У селі Дальнє поранено 73-річну жінку. Парамедики поліції за допомогою цивільних мешканців евакуювали постраждалу до лікарні.

Також надійшла інформація про поранену цивільну особу в Часовому Яру, яку було травмовано внаслідок артилерійського обстрілу раніше, 3 липня.

Крім того, сьогодні після опівночі ворог вдарив по Дружківці, пошкодив адмінбудівлю. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 593 особи, ще 3 796 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.