За добу російські загарбники обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені серед цивільного населення.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські окупанти здійснили понад 20 умисних ударів по житловому сектору. Крім цивільних мешканців, постраждали троє поліціянтів.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Комишуваха, Нью-Йорк, Північне, села Іванопілля, Максимільянівка, Миколаївка, Новоочеретувате, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове, Пречистівка.

Російські загарбники обстрілювали мирне населення авіабомбами ФАБ-250, ракетами, зокрема Х-59МК, дронами, реактивними системами залпового вогню “Ураган” і “Град”, артилерією.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 48 цивільних об’єктів – 31 житловий будинок, дитсадок, музичний коледж, школу, ЦНАП, палац культури, котельню, приміщення банку, СТО, кафе, магазин, завод, підприємство зв’язку, господарську споруду, цивільне авто, а також адмінбудівлю та службовий транспорт ДСНС.

Крім того, російські війська продовжують бомбардувати Торецьк з повітря. На місто скинули дві керовані авіабомби ФАБ-250. Поранень зазнали троє цивільних мешканців і троє поліцейських. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки, заклади освіти, будівля ДСНС і міська інфраструктура.

З артилерії ворог накрив Нью-Йорк, вбили цивільного чоловіка, пошкодили три будинки та автомобіль Нацполіції.

На Комишуваху Краматорського району росіяни спрямували ракету Х-59МК. Пошкоджено щонайменше 12 приватних осель. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, є двоє поранених у Миколаївці, ще один – в Авдіївці. Внаслідок атаки БпЛА в Лимані пошкоджено СТО й цивільний автомобіль.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 549 осіб, ще 3 653 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.