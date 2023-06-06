Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 490 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 80, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

За даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, від початку повномасштабної війни в Україні Росія вчинила понад 4 200 кримінальних злочинів проти дітей. Чи не щотижня від російських обстрілів зазнають поранень або гинуть діти.

Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що розв’язана РФ повномасштабна війна порушує права мільйонів українських дітей. Зокрема, право на особисте життя, на захист від усіх форм насильства. Право на відпочинок, дозвілля, освіту та родину. А також право бути захищеними від катувань.

На сьогодні відомо про майже 500 загиблих дітей, близько тисячі – поранених, майже 400 вважаються зниклими, тисячі – депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території. Проте точну кількість постраждалих наразі встановити неможливо.