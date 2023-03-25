За добу російські солдати здійснили 22 вогневі атаки по Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ, смт Новосілка, Південне, села Орлівка, Первомайське.

Російські солдати атакували мирне населення з авіації, ракет “С-300”, БПЛА, РСЗВ “Град”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів – 10 житлових будинків, інститут, цех, адмінбудівлю, магазини, автомобілі.

З авіації, “Градів” та артилерії російські окупанти продовжують нищити Авдіївку. Місто зазнало 9 ударів, пошкоджено багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Дві ракети “С-300” російські армійці спрямували по Краматорську. Поцілили в об’єкти інфраструктури й транспорт. Одну ракету і БПЛА скерували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали 2 приватні оселі. В усіх випадках інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, з реактивної артилерії росіяни тричі обстріляли Бахмут, пошкодили 4 багатоквартирних будинки, внаслідок чого є вбиті та поранені серед цивільних мешканців. Також внаслідок ворожих атак є загиблий в Орлівці та травмований у Первомайському.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 431 особа, ще 3 261 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.