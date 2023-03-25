Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ, смт Новосілка, Південне, села Орлівка, Первомайське.
Російські солдати атакували мирне населення з авіації, ракет “С-300”, БПЛА, РСЗВ “Град”, артилерії та танків.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів – 10 житлових будинків, інститут, цех, адмінбудівлю, магазини, автомобілі.
З авіації, “Градів” та артилерії російські окупанти продовжують нищити Авдіївку. Місто зазнало 9 ударів, пошкоджено багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Дві ракети “С-300” російські армійці спрямували по Краматорську. Поцілили в об’єкти інфраструктури й транспорт. Одну ракету і БПЛА скерували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали 2 приватні оселі. В усіх випадках інформації щодо жертв не надходило.
Крім того, з реактивної артилерії росіяни тричі обстріляли Бахмут, пошкодили 4 багатоквартирних будинки, внаслідок чого є вбиті та поранені серед цивільних мешканців. Також внаслідок ворожих атак є загиблий в Орлівці та травмований у Первомайському.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 431 особа, ще 3 261 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- В Україні триває 395-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували майже 170 тисяч російських армійців, з яких 720 – протягом минулої доби.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний час Україна не може розпочати весняний контрнаступ.
- Протягом п’ятниці, 24 березня, українські військові відбили 59 атак російських загарбників на п’яти напрямках.