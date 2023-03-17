За добу російські солдати обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 37 житлових будинків.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Залізне, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, селищах міського типу Велика Новосілка, Гостре, Південне та по селищі Красногорівка.

Російські солдати атакували мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об‘єктів – 37 житлових будинків, школу, будівлю виправної колонії, господарчі споруди, автомобілі.

Всі види озброєння російські загарбники застосували для знищення Авдіївки. Місто зазнало 17 атак. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

З “Ураганів” російські армійці обстріляли Костянтинівку, поцілили у 24 приватні оселі, заклад освіти, автотранспорт. Є поранені цивільні мешканці, серед них – іноземний волонтер.

Крім того, реактивною артилерією росіяни накрили Бахмут. Місто витримало вісім ударів, руйнувань зазнали 5 багатоквартирних будинків, автомобіль. Є травмовані, серед них – 2 співробітники поліції.

Внаслідок ворожих атак є загиблий у Красногорівці, а також є загиблий та поранений у Залізному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 414 осіб, ще 3 218 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.