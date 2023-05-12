За добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, Краматорськ, Курахове, Костянтинівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Уманське, Діброва, Новоселівка Перша та Дружба.

Російські загарбники обстрілювали цивільне населення із ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Смерч”, артилерії, мінометів, а також завдали авіаударів.

Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, кінотеатр, цехи підприємства, спортзал, офісне приміщення, господарчі споруди, гаражі, транспорт.

Зі “Смерчів” та артилерії російські військові накрили Торецьк, поцілили в житловий сектор. Поранено 10 місцевих мешканців. Під ранок російські окупанти обстріляли місто з “Градів” – без постраждалих. Загалом пошкоджено 14 багатоквартирних і приватних будинків, магазин, гаражі, господарчі споруди, автомобілі.

Ракету “С-300” російські загарбники спрямували на Слов’янськ, вбили літню жінку. Ще одна особа отримала поранення. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, 5 приватних осель, гараж, автомобілі.

Крім того, ракетного удару російські армійці завдали по Костянтинівці, поранили цивільну особу, пошкодили багатоквартирний будинок, кінотеатр, спортивний зал, підприємство.

Двома ракетами “С-300” ворог вдарив по Краматорську, влучив у підприємство.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 502 особи, ще 3 500 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.