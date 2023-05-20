За добу російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 14 житлових будинків, є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Окупаційні війська завдали ударів по мирному населенню ракетами, дронами, реактивною та ствольною артилерією, танками.

Протягом доби ворог атакував міста Авдіївка, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Зарічне, села Бердичі, Богатир, Новоукраїнка, Максимівка, Михайлівка, Ступочки.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 31 цивільний об‘єкт – 14 житлових будинків, цехи заводу, шахту, складські приміщення, господарські споруди, гаражі, автомобілі.

З ранку до вечора росіяни гатили по Часовому Яру з артилерії, вбили двох цивільних мешканців, пошкодили житло. Російські військові накрили Торецьк вогнем з “Градів”, “Ураганів” і артилерії. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 7 приватних будинків, інфраструктура.

Внаслідок ворожих обстрілів є поранений в Сіверську.

Крім того, сьогодні о 5:10 ворог завдав по Слов’янську удару авіаційною ракетою. Пошкоджено 10 приватних осель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 525 осіб, ще 3 554 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.