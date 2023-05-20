Станом на 20 травня 482 дитини загинуло та понад 980 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 462 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Крім того, 19 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Таврійське Запорізької області поранено 14-річного хлопчика.

Зазначимо, що вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну. Силами та засобами ППО протягом ночі було знищено 18 російських БПЛА. Ще три ворожі дрони, зокрема розвідувальний, було знищено ввечері 19 травня.

Після опівночі 20 травня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну ударними дронами “Shahed-136/131”.

Загалом було випущено 18 БПЛА з північного напрямку. Всі безпілотники випустили на Київщину і всі були збиті силами ППО.

Окрім цього, пізно ввечері 19 травня на східному напрямку знищено два дрони-камікадзе, а на південному – розвідувальний БпЛА “Мерлін-ВР”.

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30 літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.