За добу російські армійці обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та дитячі садки.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Карлівка та Новодмитрівка.

Російські солдати атакували цивільне населення із реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок ворожих атак пошкоджено житловий будинок, дитячі садки, ангар.

Крім того, з “Градів” російські окупанти накрили Карлівку, поцілили в приватний будинок.

Артилерією російські війська продовжують знищувати Бахмут. Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури. В обох випадках інформації щодо постраждалих не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 465 осіб, ще 3 382 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.