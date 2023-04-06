Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці обстріляли міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Залізне, Мирноград, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Олексієво-Дружківка, села Семенівка, Васютинське та Сергіївка.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, дитячий садок, кінотеатр, підприємства, господарчі споруди, лінію електропередач, трактор, автомобілі.
Ракету “С-300” російські загарбники спрямували по Сергіївці, поцілили у підприємство та автомобіль, внаслідок чого вбили одну особу. Крім того, з “Ураганів” російські солдати атакували Олексієво-Дружківку. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, господарчі споруди та автотранспорт. Є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.
Зі “Смерчів” солдати ЗС РФ обстріляли Краматорськ. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.
Зокрема, артилерією російські окупанти продовжують знищувати Бахмут. Внаслідок ворожих атак пошкоджено три багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури, є загиблі та травмовані серед місцевих мешканців. Також є поранені у Часовому Яру та Васютинському.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 459 осіб, ще 3 359 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- В Україні триває 407-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період українські захисники ліквідували понад 176 тисяч російських окупантів.
- Протягом минулої доби ворожі війська обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджень зазнало приватне господарство, на якому сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.
- Протягом середи, 5 квітня, українські захисники відбили понад 60 атак російських окупантів на чотирьох напрямках. Найінтенсивніші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці.