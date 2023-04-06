За добу російські солдати обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Залізне, Мирноград, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Олексієво-Дружківка, села Семенівка, Васютинське та Сергіївка.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, дитячий садок, кінотеатр, підприємства, господарчі споруди, лінію електропередач, трактор, автомобілі.

Ракету “С-300” російські загарбники спрямували по Сергіївці, поцілили у підприємство та автомобіль, внаслідок чого вбили одну особу. Крім того, з “Ураганів” російські солдати атакували Олексієво-Дружківку. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, господарчі споруди та автотранспорт. Є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Зі “Смерчів” солдати ЗС РФ обстріляли Краматорськ. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

Зокрема, артилерією російські окупанти продовжують знищувати Бахмут. Внаслідок ворожих атак пошкоджено три багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури, є загиблі та травмовані серед місцевих мешканців. Також є поранені у Часовому Яру та Васютинському.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 459 осіб, ще 3 359 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.