За добу російські армійці обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Торецьк, селищах міського типу Велика Новосілка, Курахівка, селах Іванопілля, Ласточкине, Никифорівка, Сєверне, Максимільянівка та Новоукраїнка.

Російські війська атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, мінометів, танків.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 60 цивільних об’єктів – 37 житлових будинків, школу, підприємство, газопроводи, господарчу споруду, автомобілі, автобуси, гараж.

Авіація росіян завдавала ударів по Авдіївці. Місто витримало 9 ударів, руйнувань зазнали багатоквартирний будинок та заклад освіти, є загиблий та поранені.

Крім того, “Ураганами” російські війська накрили Костянтинівку, поцілили у три багатоквартирні будинки та 21 приватну оселю, підприємство, господарчу споруду, гаражі, автотранспорт, газопроводи. Вбито й травмовано цивільних мешканців.

“Градами” російські армійці продовжують знищувати Бахмут. Пошкоджено багатоквартирну та приватну оселі, є поранені.

Також внаслідок артилерійських атак є травмовані у Никифорівці та Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 410 осіб, ще 3 183 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.