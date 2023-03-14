Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Торецьк, селищах міського типу Велика Новосілка, Курахівка, селах Іванопілля, Ласточкине, Никифорівка, Сєверне, Максимільянівка та Новоукраїнка.
Російські війська атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, мінометів, танків.
Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 60 цивільних об’єктів – 37 житлових будинків, школу, підприємство, газопроводи, господарчу споруду, автомобілі, автобуси, гараж.
Авіація росіян завдавала ударів по Авдіївці. Місто витримало 9 ударів, руйнувань зазнали багатоквартирний будинок та заклад освіти, є загиблий та поранені.
Крім того, “Ураганами” російські війська накрили Костянтинівку, поцілили у три багатоквартирні будинки та 21 приватну оселю, підприємство, господарчу споруду, гаражі, автотранспорт, газопроводи. Вбито й травмовано цивільних мешканців.
“Градами” російські армійці продовжують знищувати Бахмут. Пошкоджено багатоквартирну та приватну оселі, є поранені.
Також внаслідок артилерійських атак є травмовані у Никифорівці та Часовому Яру.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 410 осіб, ще 3 183 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- В Україні триває 384-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 160 тисяч російських армійців, з яких 740 – лише за останню добу.
- Російське військове керівництво, можливо, дозволяє приватній військовій компанії “Вагнер” зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку, щоб у такий спосіб підірвати авторитет очільника групи – Євгена Пригожина.
- Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.