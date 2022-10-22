За минулу добу, 21 жовтня, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських загарбників загинуло троє мирних мешканців, ще 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Відтак від рук російських окупантів загинуло троє мирних мешканців Бахмута. Крім того, ще 10 цивільних отримали поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1073 людей загинули та 2451 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

“За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати”, – наголосив Павло Кириленко.

Станом на початок 241-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили низку атак окупантів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

Для своїх злочинів противник використав авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні БПЛА “Shahed-136”.